موظف بصيدلية مستشفى بني مسوس يقود عصابة لسرقة القفازات الطبية والأغطية

تمكنوا من السطو على 4 آلاف قفاز و200 متر من الشاش الطبي

أمن العاصمة تمكن من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وتقديمهم للعدالة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم سرقوا معدّات طبيّة من داخل مستشفى جامعي.

كما تمّ استرجاع 4 آلاف قفاز طبي و5 أغطية من مختلف الأحجام و200 متر من الشاش غير المعقم.

قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبورزيعة، حيث قام ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، بسرقة معدّات طبيّة من داخل مستشفى جامعي .

واستولوا على 4 آلاف قفّاز طبّي و5 أغطية من مختلف الأحجام و200 متر من شاش غير معقم.

المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها، قادت إلى توقيف المشتبه فيه الأول الذي اتضح أنه موظف بصيدلية المستشفى.

كان على متن سيارة أجرة سائقها هو المشتبه فيه الثاني، وبتوسيع التحرّيات تمّ توقيف المشتبه فيه الثالث.

وبتفتيش السيارة عثر عناصر الشرطة على جميع المسروقات التي تم استرجاعها مع تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث استفادوا من استدعاء مباشر.