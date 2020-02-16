موظف بـ”ديجياس” معسكر في إضراب عن الطعام والمدير الولائي يرد

دخل صبيحة اليوم الأحد، موظف بقطاع الشبيبة والرياضة بولاية معسكر، في إضراب عن الطعام أمام مبنى المديرية.

وحسب الموظف فإنّ الإضراب جاء بعد عدة محاولات لتسوية المشكل، غير أنّ المدير رفضها، مما تسبب في حرمانه من أداء مهامه كنقابي، أمين فرع نقابة “سناباب”، وهو ما يتنافى مع القانون.

وأوضح الموظف، بن كربعة محمد، المتزوج والأب لـ3 أولاد، أنّه حرم من رواتبه الشهرية لمدة 9 أشهر، مضيفًا أنّه منع من تقاضي منحة المردودية لمدة سنتين كاملتين، مع التلفيق له تهم كيدية والجر به إلى أروقة العدالة في ثلاث قضايا، وإحالته تعسفيا على المجلس التاديبي غير شرعي وإصدار عقوبة نقل إجباري، حيث تعمد مدير الشبيبة والرياضة، تحويل مكان عمله إلى أقصى منطقة في الولاية ببلدية وادي الأبطال نحو 60 كلم.

كما تم تنحية مدير المركب الرياضي الجواري بوادي الأبطال مكان تحويله لرفضه الإنصياع إلى إملاءات مدير الشبيبة والرياضة لمعاقبته، حرمانه من العطلة السنوية المكفولة قانونا لسنة 2019، رفض المدير الجديد المركب الرياضي الجواري لولادي الأبطال، منحه مكتب لمزاولة عمله ملحق بالإدارة وإبقائه واقفًا مع أعوان الأمن عند مدخل المركب، عدم تمكين الموظف من تبرير حضوره اليومي إلى المركب لغياب المستمر للمدير أو لحضوره بعد أوقات العمل، رفض مدير المركب الرياضي منحه جدول الإمضاء الشهري، لإثبات الحضور، رفض مدير الشبيبة والرياضة منحه حالة إستيداع لمدة سنة واحدة بسبب المرض الذي تعاني منه زوجتي، عدم تسوية وضعيته المالية خلال العطلة التلقائية التي إستفاد منها أثتاء الحملة الإننتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 رغم حيازته على مقرر ممضي من طرف المدير نفسه.

من جهته أكد مدير الشباب والرياضة لولاية معسكر الناوي مهدي، بأنه لم يتخذ قرار توقيف الموظف الذي يرفض الإلتحاق بمنصب عمله برغم من تلقيه تسهيلات مهنية وضعت تحت تصرفه مع إنسياقه للغياب المستمر لساعات عن عمله مما يضعه تحت المتابعة القانونية.