موظف في الجامعة يضرب طالبا بقضيب حديدي بسبب سيارة باعتها له زوجته في تيزي وزو

التمس ممثل النيابة في محكمة الجنح بتيزي وزو، توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و 45 ألف غرامة مالية في حق المتهم «ش.ز».

البالغ من العمر 36 سنة، وهو موظف في إدارة كلية الطب بجامعة مولود معمري، حيث وجهت له جنحة الضرب و

الجرح العمديين بواسطة سلاح أبيض، إضرارا بالطالب بنفس الجامعة المدعو «ب.ا»، الذي ضربه المتهم بواسطة

قضيب حديدي، متسببا له في عجز عن العمل قدره 21 يوما في معركة جرت داخل الجامعة ولم تُفك إلا بعد تدخل الطلبة.

وحسبما استيقناه من جلسة المحاكمة، فالقضية انطلقت بعد إقدام المتهم على بيع سيارته لزوجته التي قامت بدورها

ببيعها للضحية، الذي وبعد ارتكابه لحادث مرور، وقصد التعويض، لجأ إليهما طالبا منهما منحه وكالة أو إيفاده بصك،

إلا أن المتهم لم يستجب له حسب تأكيده في الجلسة، مما تسبب في اندلاع شجار بينهما في حرم الجامعة، إلا أنه صرح

أن الضحية هو من تهجم عليه، وأنه كان في حالة الدفاع عن النفس، ولم يعتدِ عليه بواسطة قضيب حديدي، بل أصابه

بباب سيارته التي كان على متنها بصدد مغادرة مقر عمله، مضيفا أنه هو الآخر تحصل على عجز عن العمل قدره

ستة أيام، وهو ما لم يقنع القاضي، مؤكدة له أن الاعتداء لم يكن بباب السيارة، قبل أن تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.