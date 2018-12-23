موظف في وزارة المالية يتحرش جنسيا بطالبة جامعية تصغره بـ26 سنة داخل «الكوس»!

الضحية تعرضت للإغماء بعد الحادثة مباشرة والجاني أُودع الحبس في سجن الحراش

تورط موظف بوزارة المالية يبلغ من العمر47 سنة في فضيحة أخلاقية، على خلفية ضلوعه في التحرش جنسيا بطالبة جامعية تبلغ من العمر 21 سنة على متن حافلة نقل الطلبة على مستوى شارع بوڤرة بالأبيار، ليتم توقيفه وإحالته على محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.

أين تمت متابعته وفقا لإجراءات المثول الفوري بتهمة ممارسة الفعل المخل بالحياء، ويصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس بالمؤسسة العقابية في الحراش.

مجريات قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، تعود إلى تاريخ 16 أكتوبر 2018، في حدود الساعة التاسعة صباحا.

عندما قامت مصالح الأمن المكلف بتنظيم المرور على مستوى منطقة الأبيار، بتوقيف موظف بوزارة المالية، على خلفية الاتهامات التي وجهتها له طالبة جامعية في خصوص تحرشه بها جنسيا داخل حافلة نقل الطلبة.

حيث أكدت على محضر سماع رسمي أنها كانت بصدد التوجه من منطقة تافورة نحو جامعة بني مسوس، أين طلب منها المشتبه فيه الجلوس بجانبه على مستوى أحد المقاعد الخلفية، ليستغل الفرصة ويمارس عليها الفعل المخل بالحياء ليغمى عليها، لتتدخل طالبتان جامعيتان لمساعدتها، إلاّ أنهما لم تشهدا على واقعة التحرش الجنسي.

المشتبه فيه وبعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه اعترف على محضر سماع رسمي باقترافه الجرم، لكنه زعم أنه تعرض للإغراء من طرف الطالبة الضحية، قبل أن يطلب العفو والصفح عنه، إزاء التصرف الذي بدر منه.

وقد تم تقديم المشتبه به الموقوف للمثول أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.