موظف مستقر يبحث عن من تخاف الله فيه

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لم يكن من الصعب عليّ أن أبدأ الرحلة من جديد، إلا أنّني متيقن من أن الإنطلاقة فقط هي من تنقصني لأنني ذو علم بما أريده وما أصبو لتحقيقه. حياتي باتت فارغة من دون أي كان، أريد أن أطرد الرتابة، واطمح أن أجد لي من تفهمني و تبدد عليّ حيرتي بعد طلاقي.

أنا سيد أحمد من وهران، أبلغ من العمر50سنة، مطلق بولدين في رعاية الزوجة، وأنا موظف مستقر في مؤسسة نظامية، لدي سكن خاص ولا ينقصني شيء سوى زوجة صالحة محبة تخاف الله في.

أحب أن يكون حسن الخلق أكثر ما يميز رفيقة دربي، ولا أود لسنها أن يتجاوز 48سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، كما لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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