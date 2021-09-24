موظف مستقر يعدها بأن يكون لها نعم السند

شاب من ولاية معسكر. اتصل بنا وأعرب عن خالص نيته في أن يكون له نصيب على يد مركز الأثير. يبلغ من العمر 37 سنة، أعزب يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة، مكنته من تأمين سكن خاص سيكون عشا لتحقيق أحلامه هو ومن سيختارها شريكة لحياته.

ليس هناك من الشروط سوى أن تكون صاحبة النصيب من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 30 ربيعا، عزباء، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، يعدها بأن يكون لها نعم السند والمعين إلى يوم الدين.

الرقم السري : 135630

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

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3800.3801.3802