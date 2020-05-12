موظف يتعرض لإعتداء عنيف داخل مكتبه بمستشفى تيارت

تعرض موظف بمستشفى يوسف دمرجي بتيارت، لاعتداء عنيف من طرف 5 أشخاص تسببوا له في إصابات وصفت بالبليغة.

و علم من مصادر مطلعة من داخل المستشفى، أنّ الحادثة وقعت بعد وفاة إمراة بسبب إصابتها بفيروس الكورونا.

وتوجه 5 أشخاص من أفراد عائلة الراحلة، إلى الطاقم الطبي قصد نقل المتوفاة إلى مسكنهم.

وأبلغ الطاقم الطبي، عائلة الراحلة، أن عملية الدفن تتكفل بها الدولة لتجنب أي عدوى.

غير أنهم توجهوا إلى مقر الإدارة قصد الحصول على ترخيص للتكفل بعملية الدفن، حيث شرع أحدهم بتصوير الإدارة، وراحوا يبحثون عن مديرة المصالح الصحية التي كانت في مهمة خارج مكتبها.

ليدخل أفراد العائلة، مكتب الموظف المعتدي عليه، وشرعوا في تصويره دون أن يعرف السبب، الذي طلب منهم بالكف عن التصوير داخل مكتب.

مما أدى إلى وقوع ملاسنات كلامية، قبل أن يتطور الوضع إلى مهاجمته، وإنهالوا عليه بالضرب، متسببين له في اصابات و كدمات على مستوى الوجه، قبل أن يغادروا المستشفى.

وقد تركت الحادثة حالة من الإستياء لدى عمال المؤسسة الصحية.

ونددت نقابة الأوجيتيا بالحادثة، وطالبت الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد للإعتداءات على عمال و موظفي المستشفى.

وأفاد مصدر مسؤول، أن قضية دفن ضحايا الكورونا تتكفل به الدولة بإشراف الجهات الأمنية، تفاديا لأي عدوى محتملة.

ويمنع نقل جثمان المتوفين بكورونا، إلى مسكنهم، على أن ينقل مباشرة إلى المقبرة حفاظا على صحتهم.

وقد علمت “النهار اونلاين”، أن الموظف منحت له شهادة عجز بـ 15 يوما من طرف الطبيب الشرعي، ورفع شكوى لدى المصالح الأمنية.