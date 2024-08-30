موعد إيداع طلبات المنحة الجامعية لحملة البكالوريا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن موعد وكيفية إيداع طلب المنحة الجامعية للطلبة حاملي شهادة البكالوريا الجدد 2024.

وحسب منشور للوزير على صفحته الرسمية بفايسبوك، يتم إيداع طلب المنحة الجامعية حصريا عبر مسح رمز الإستجابة السريع.

فيما سيتم تقديم الطلب في الفترة الممتدة من 01 إلى 15 سبتمبر 2024. ثم يتم معالجة الطلبات من 16 إلى 30 سبتمبر 2024. وسيتم إعلان النتائج يوم 31 سبتمبر 2024.