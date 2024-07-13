موعد تسليم طريق منطقة التوسع السياحي باسطاوالي

أمر وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، بالإسراع في تسليم طريق منطقة التوسع السياحي لشاطئ النخيل وسيدي فرج ببلدية اسطاوالي في العاصمة.

وجاء ذلك، خلال زيارة العمل والتفقدالتي يقوم بها الوزير رفقة والي العاصمة، لمشاريع القطاع بإقليم الولاية.

حيث عاين الوزير، أشغال إنجاز مداخل منطقة التوسع السياحي لشاطئ النخيل وسيدي فرج ببلدية اسطاوالي.

وسيساهم هذا المشروع في فك الاختناق عن الواجهة البحرية الممتدة من سيدي فرج، شاطئ النخيل “بالم بيتش”، والشاطئ الأزرق “آزير بلاج”.

بالإضافة إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين على طول إجمالي مقدر بـ15كم يخص عدة محاور.

وأكد وزير الأشغال العمومية، على ضرورة العمل على كل الورشات في نفس الوقت لربح الوقت وتسليم الأجزاء التي يتم الانتهاء منها ووضعها حيز الخدمة.

بالإضافة إلى الإسراع في تسليم الطريق وفك الخناق المروري قبل الدخول الاجتماعي.