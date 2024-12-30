موعد تشغيل محطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض بوهران

كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عن موعد إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض بوهران.

وقال الوزير، في كلمة له على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم، إلى ولاية وهران، أن تشغيل محطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض لابد أن يكون خلال شهر جانفي.

وأضاف الوزير، أن الإنطلاق في إنتاج المياه المحلاة بمحطة الرأس الأبيض، سيكون يوم 27 فيفري، قبل شهر رمضان وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير، أنه تم تسخير أموال ضخمة وإمكانيات كبيرة، وفرتها سوناطراك والدولة، لإنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر.

وشدد الوزير، على ضرورة مواصلة التحدي، للإنتهاء من أشغال كل محطات تحلية مياه البحر، وإنتاج المياه الصالحة للشرب.