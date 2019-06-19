موعد جديد لتصحيح أوراق “البيام”

تم إجراء تأجيل في موعد إنطلاق تصحيح أوراق إمتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2019، حسبما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية

وأوضح المصدر، أنه تم إرسال تعليمة لرؤساء مراكز إجراء إمتحانات شهادة البكالوريا لدورة 2019 ،

مفادها أنه قد تم إجراء تعديل في موعد إنطلاق عملیة تصحیح أوراق إمتحان “البيام”،وذلك يوم 21 جوان عوض 20 جوان الجاري.

وجاء في نص التعلیمة: “بناءا على تعلیمات معالي وزير التربیة الوطنیة نعلم الأساتذة الحراس بمراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة

2019 المعنیین بعملیة تصحیح شهادة التعليم المتوسط 2019 ، أن الإلتحاق بمركز التصحیح يكون يوم 21 جوان عوض 20 جوان”.