موعد جديد للطلبة الجدد المتأخرين عن تسجيل طلبات الإيواء

حددت وزارة التعليم العالي موعدا ثانيا للطلبة الجدد الذين لم يقوموا بتسجيل طلبات الإيواء، النقل والمنحة.

وحسبما نشره الديوان الوطني للخدمات الجامعية،فإن الإجراء يخص الطلبة المتأخرين الذين لم يسجلوا طلباتهم بالفترة من 08 إلى 17 أوت.

وأشار الديوان، أنه بإمكانهم تسجيل طلباتهم إستثناء خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 12 سبتمبر 2019.

وأضاف الديوان، أنه سيتم فتح الأرضية المخصصة لتسجيل طلبات الإستفادة من خدمتي المنحة والنقل من 02 إلى 12 سبتمبر 2019.

كما أن إستفادة الطلبة الجدد “بكالوريا 2019” من المنحة يجب أن يمر إجباريا عبر نظام progres عدا ذلك يسقط حق الطالب في الإستفادة من المنحة.