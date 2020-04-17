موعد جديد لنهائي “دوري الأبطال” !

كشفت مصادر صحفية بريطانية، أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قدّم مقترحا جديدا لموعد نهائي “دوري أبطال أوروبا”.

وأكدت ذات المصادر، أن الموعد الجديد لنهائي دوري الأبطال سيكون 29 أوت المقبل، على أن تجرى مباريات الدور ربع النهائي على شكل مباراة فاصلة.

ولم يستقر “اليويفا” على برنامج خاص لإنهاء منافسة دوري أبطال أوروبا في ظل تفشي فيروس كورونا.

فكان أول اقتراح أن تجرى باقي المباريات على شكل بطولة مصغرة في إسطنبول على مدار أسبوعين فقط.

بعدها اقترح الاتحاد الأوروبي أن يواصل بنفس النظام (ذهاب وإياب) إلى غاية الدور النصف النهائي، أين ستلعب المباراتين (مباراة واحدة فقط) في مدينة اسطنبول.