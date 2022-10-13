موعد خروج أوّل سيارة فيات مصنعة في الجزائر .. الوزير يكشف

وقعت وزارة الصناعة اليوم على إتفاقية ، تصنيع سيارات للعلامة الإيطالية فيات “FIAT” في الجزائر.

وعلى هامش مراسم التوقيع التي جرت بحضور وزير الصناعة وكذا كارلوس تفاريس، الرئيس المدير العام لـمجمع ستيلونتيس لصناعة السيارات ” STELLANTIS”. قال زعدار ان أوّل سيارة فيات مصنعة في الجزائر سيكون متوفر إبتداءً من نهاية سنة 2023.

وأضاف الوزير أنه نهاية سنة 2023 سيكون بإمكاننا الحصول على عدة أنواع من مركبات فيات المصنعة في بلادنا والتي ستطرح في السوق.

وأعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الخميس، أن الجزائر وقعت اتفاقية، مع مجمع “FIAT” “فيات”، لتصنيع السيارات بالبلد. كما أوضح وزير الصناعة، في هذا الخصوص، أن المصنع يتعلق بسيارات سياحية ونفعية في ولاية وهران.

كما أكد زغدار أنّه سيتم في هذه الأثناء إمضاء اتفاقية إطار بين قطاع الصناعة والمصنّع الإيطالي FIAT التابع لمجمّع ستيلانتيس”. وتابع الوزير “من أجل إقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة بولاية وهران”. وذلك “بعد مشاورات حثيثة تمت في الأيام القليلة الماضية بين الطرفين”.

من جهته تعهد المدير العام لمجموعة “سيلانتيس” كارلوس تافاريس بتقديم أفضل أنواع سيارات “فيات” من حيث الجودة والتكنولوجيا والسعر المعقول للجزائريين.