موعد دخول الشحنات وشبكات التوزيع..هذه تفاصيل استيراد العجلات الألمانية

تمّ اليوم الاثنين، توقيع عقد تجاري بين نفطال والشركة الألمانية لصناعة العجلات المطاطية “كونتيننتال”. يقضي بتموين السوق الوطنية بـ1.5 مليون إطار عجلات مخصّصة للسيارات الخفيفة والثقيلة كمرحلة أولى.

ويمثل هذا العقد خطوة استراتيجية في برنامج نفطال لتوفير الإطارات للمركبات الخفيفة والثقيلة. حيث ستستقبل الشركة أولى الشُحنات قبل نهاية السنة الجارية بكمية تقدّر بـ150 ألف إطار. تليها شحنة ثانية تضم 350 ألف إطار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.

ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في تسجيل انخفاض في الأسعار يتراوح بين 35 و55 بالمئة مقارنة بالأسعار الحالية المتداولة في السوق الوطنية. ما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويضمن استقرار السوق.

وعن شبكة توزيع العجلات، فأشار بيان نفطال إلى أن العملية تتم عبر شبكة نفطال. التي تضم أكثر من 2000 نقطة بيع على مستوى كامل التراب الوطني. ما يضمن سهولة وصول المنتوج إلى المستهلكين وتوفيرًا منتظمًا ومتوازنًا عبر مختلف الولايات.

وتستعد نفطال لإطلاق مرحلة ثانية تهدف إلى تعزيز السوق الوطنية بكميات إضافية تقدّر بـ4.5 ملايين إطار مخصص للمركبات السياحية والثقيلة، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق والحفاظ على وفرة مستمرة خلال السنوات المقبلة.

للإشارة، أشرف الرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود على مراسم توقيع العقد بمشاركة هويوس فردينند المدير التنفيذي لشركة كونتيننتال لأوروبا، افريقيا والشرق الأوسط عبر تقنية التحاضر عن بعد. ومدير كونتيننتال لشمال إفريقيا بولنت أردوغان. والأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال السيد عبد الحق عمراني و الإطارات المسيرة للشركة.

