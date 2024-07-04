موعد غلق منصة التسجيل في عدل 3.. المدير العام للسكن يكشف

أكد المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد مرجاني، أن منصة التسجيل الخاصة بسكنات عدل 3 ستكون جاهزة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 21 مساء.

ولدى نزوله ضيفا على تلفزيون النهار في برنامج تساؤلات، تحدث مرجاني عن المدة التي سيتم خلالها غلق هذه المنصة الرقمية.

وقال المدير العام للسكن بوزارة السكن في هذا الاطار، إن منصة التسجيل في برنامج عدل 3 ستبقى مفتوحة إلى غاية تسجيل كل الراغبين في الإكتتاب في هذه الصيغة.

وكان وزير السكن طارق بلعريبي قد صرح اليوم، أن منصة التسجيل لعدل 3 تمت بأيادي مهندسين جزائريين وستكون ان شاء الله ناجحة .

وأضاف بأن الانطلاق في التسجيل سيكون يوم غد الجمعة 5 جويلية، حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خنشلة .

وللإشارة، تم تغيير توقيت فتح منصة الاكتتاب في “عدل 3” من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء (21 سا) من يوم 05 جويلية 2024.

وجاء قرار تغيير التوقيت -وفق تصريحات الوزير- “نزولا عند رغبة الجماهير الرياضية لمتابعة نهائي كأس الجزائر بين فريقي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، ومن أجل منحهم الفرصة للتسجيل بأريحية في هذا البرنامج”.