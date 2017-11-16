موعد قرعة المونديال

كشفت الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أن قرعة المونديال ستكون يوم الفاتح من شهر ديسمبر المقبل.

كما أكدت “الفيفا” أن تصنيف المنتخبات في قرعة المونديال سيكون حسب الترتيب الشهري لشهر أكتوبر الماضي.

ولهذا فإن المجموعات ستكون كالآتي:

المجموعة الأولى:

روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا

المجموعة الثانية:

إسبانيا، البيرو، سوسيرا، إنجلترا، كولومبيا، المكسيك، الأورغواي، كرواتيا.

المجموعة الثالثة:

الدانمارك، أيسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السينغال، إيران

المجموعة الرابعة:

صربيا، نيجيريا، أستراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية