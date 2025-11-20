موعد مسابقات التوظيف والأقدمية..وزير التربية يوضح !

قال وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الخميس، إن القطاع فتح المجال أمام الجميع من حملة الشهادات. بخصوص عمليات التوظيف.

وأشار وزير التربية، إلى أن عملية التوظيف فتحت المجال أمام حاملي الشهادات الماستر والماجستير والليسانس أو شهادات معادلة حسب المستويات.

وعن إجراء مسابقة توظيف، أكد سعداوي في رده على أسئلة النواب الشفوية، أنه سيتم إجراء المسابقة هذا الموسم بتاريخ ديسمبر القادم.

وأوضح الوزير، أن المسابقة مفتوحة امام جميع حملة الشهادات، بما فيهم المتعاقدين. مشيرا إلى أن القطاع لم ينته بعد من النصوص التنطييمة، وسيتم الإعلان في القريب العاجل عن نمط المسابقة إن كانت على أساس الاختبار أو الشهادة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور