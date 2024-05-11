موعد هام لتلاميذ البكالوريا غدا الأحد

ينتظر تلاميذ القسم النهائي، غدا الأحد، موعد هام، حيث سيشرعون في إجتياز إمتحانات البكالوريا التجريبية طيلة أسبوع كامل.

وسيُمتحن التلاميذ من الأحد إلى الخميس، في المواد التعليمية المقررة، موزعة على فترتين، صباحية ومسائية.

للإشارة، شرع تلاميذ البكالوريا في سحب استدعاءاتهم، إبتداء من يوم 9 ماي، لتستمر العملية إلى غاية يوم 13 جوان 2024.

ويتم سحب الإستدعاءات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية. أو من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. وكذا موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين:

https://bem.onec.dz امتحان شهادة التعليم المتوسط

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فسيكون سحب الإستدعاءات من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين: