موغيريني: “الجزائر و الإتحاد الأوروبي شريكان طبيعيان” 

صرحت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية و نائب رئيس المفوض الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الجزائر و الإتحاد الأوروبي شريكان طبيعيان في مجال الأمن و مكافحة الارهاب.

وأكدت موغيريني لدى وصولها اليوم الإثنين، إلى الجزائر في إطار الدورة الثانية لهذا الحوار، أنها ستتطرق مع وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى عدة مواضيع ذات أولوية مشتركة، على غرار ليبيا و منطقة الساحل إضافة الى التعاون الثنائي في المجال الإقتصادي و العلمي و الطاقوي.

مضيفة أن الندوة حول ليبيا المقررة يومي الإثنين و الثلاثاء بمدينة باليرمو الإيطالية تعد فرصة لتنسيق النشاطات و الأعمال بين الطرفين.