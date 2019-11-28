موغيريني ممثلة الإتحاد الأوروبي: نحترم سيادة الجزائر ونعتبرها حليفا سياسيا وإقتصاديا

اعتبرت، الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني، الجزائر رقما مهما بالمنطقة وحليفا سياسيا واقتصاديا.

وأكّدت فيديريكا موغيريني، أنّ الإتحاد الأوروبي يكن كامل الإحترام لسيادة واستقلال الجزائر في شؤونها الداخلية، وأنّه ليس من شأن الإتحاد التدخل.

وعلى هامش الجلسة المنعقدة اليوم للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، خلال نقاش بالبرلمان الاوروبي تطرق خلالها للوضع العام في الجزائر.

قالت أنّ “الجزائر ليس فقط بلدا جارا لكنه شريكا سياسيا وإقتصاديا وبلد صديق، كما تعتبر الجزائر بالنسبة لكثير من المواطنين الاوروبيين، بمثابة عائلة”.

وتابعت ذات المتحدثة قولها: “لذلك فإنّنا لا نتحدث عن صديق من بين آخرين وإنّما نتحدث عن بلد صديق جد مقرب منا”.