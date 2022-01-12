موفد النهار: فندق أونومو طالب بإخفاء حافلة الخضر نظرا لشعبيتها الكبيرة

طالب فندق أونومو، بإخفاء حافلة الخضر. كما أوضح موفد النهار، أن قرار فندق أونومو، جاء نظرا لشعبيتها الكبيرة وتجنبا للإزدحام والتجمعات.

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وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه يتحمل مسؤولية التعثر المسجل في مباراة أمام منتخب سيراليون في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

وتحدث جمال بلماضي عن هذه العثرة خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد نهاية المباراة قائلا:

“في الشوط الثاني حاولنا التسجيل بشتى الطرق، حيث أشركنا بن دبكة فقط في الوسط، مع وضع بن رحمة بولاية، محرز، بونجاح، وبلايلي في الهجوم”. “كنا نرغب في تحقيق الفوز إلا أننا لم نتمكن من ذلك، علينا أن نتحمل المسؤولية، وأنا الأول أتحمل المسؤولية”. “علينا أن نتدارك بسرعة ونحضر المباراة الثانية أمام غينيا الإستوائية، وسندرس طريقة لعب منافسنا في مباراة الغد أمام كوت ديفوار”.

وأشار بلماضي، بأنه سينفض الغبار عن أشباله في غرف حفظ الملابس، بعد التعثر أمام سيراليون، في إفتتاح “الكان”.

وقال الرجل الأول في “الخضر”، خلال ندوته الصحفية منذ قليل :”كل الأمور التي لاحظتها سأقولها بشكل مباشر للاعبين”.

وأضاف :”سيكون علينا معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها”.

ورفض أفضل مدرب في إفريقيا 2019، أن ينتقد عناصره على المباشر، ولكنه توعد بوضع النقاط على الحروف معهم وجها لوجه.

وأكد الناخب الوطني الأسبق، رابح سعدان، بأن أشبال بلماضي تأثروا كثيرا بالظروف المناخية التي واجهتهم خلال مواجهة سيراليون.

في حين تحدث “شيخ المدربين” في بلاطو “ستاد الكان” :”اللعب في وقت الڨايلة ليس بالأمر السهل تماما، اللاعبون تأثروا بالرطوبة”.