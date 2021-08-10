قناة النهار موفد تلفزيون النهار: الحرائق لم تخمد بشكل نهائي وإمكانية اشتعالها بفعل الرياح بقلم قناة النهار نشر في 10 أوت 2021 - 12:14 الحرائق شارك غرِّد 44 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970738 اقرأ أيضا الصيف يحلى معنا| موضة الفساتين الرائجة لعام 2021 قناة النهار 26 جويلية تيبازة: تسجيل هزة أرضية بشدة 4.5 على سلم ريشتر جنوب غرب بني ميليك قناة النهار 31 جويلية "الحماية المدنية :" سجلنا 4 حـ.ـوادث مرور ممـيتة في اليوم الأول من عيد الأضحى قناة النهار 21 جويلية "وزير الصحة :" سنرسل بواخر لإقتناء الأوكسيجين قناة النهار 29 جويلية