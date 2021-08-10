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قناة النهار

موفد تلفزيون النهار: الحرائق لم تخمد بشكل نهائي وإمكانية اشتعالها بفعل الرياح

بقلم قناة النهار
موفد تلفزيون النهار: الحرائق لم تخمد بشكل نهائي وإمكانية اشتعالها بفعل الرياح
الحرائق
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