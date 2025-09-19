موقعة قويّة بين بارادو وأقبو وشباب قسنطينة لردّ الاعتبار أمام الشلف

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب الشهيد محمد حملاوي الذي يستضيف مباراة شباب قسنطينة وضيفه أولمبي الشلف في قمة واعدة ضمن الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى . ويسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق فوز مهم يعزز موقعهم في جدول الترتيب، خاصة بعد الأداء المتذبذب في الجولات السابقة.

شباب قسنطينة، يدخل اللقاء بهدف واضح وهو حصد النقاط الثلاث واستعادة الثقة بعد خيبة سطيف، في حين سيحاول أولمبي الشلف العودة بنتيجة إيجابية تعكس طموحاته في المنافسة هذا الموسم.

وفي لقاء آخر لا يقل أهمية، يستضيف نادي أتلتيك بارادو الفريق المتألق أولمبي آقبو بالعاصمة، وتنتظر أن تكون المباراة مثيرة بين فريقين يطبقان كرة نظيفة.

كما لا تقل مباراة مستقبل الرويسات و الضيف وفاق سطيف أقل أهمية بالنظر إلى أهمية النقاط بين رد الاعتبار و التأكيد.