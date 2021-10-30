موقع أونز مونديال: لا خطر على سليماني !

إستبعد موقع “أونز مونديال” الفرنسي اليوم السبت مشاركة المهاجم اسلام سليماني بشكل أساسي في لقاء اليوم أمام لانس من البطولة الفرنسية.

و أكّد، أن المدرب بيتر بوس لا يريد المجازفة بمهاجم “الخضر” بحكم عودته المبكرة من الإصابة التي تلقاها في وقت سابق، كما كشف أنه يريد استعادة خدماته خلال المباراة المهمة أمام سبارتا براغ في منافسة “اليوروباليغ”.

ورغم ذلك، قال نفس المصدر، أن إسلام متواجد في أفضل حالاته بعدما استعاد لياقته الكاملة بدليل تدربه بصفة عادية مع زملائه في “لوال” نهاية الأسبوع.

يذكر، أن المدرب الهولندي بوس قد يمنح مهاجم “الخضر” بعض الدقائق في الشوط في حالة الإستعانة بخدماته، لإعطائه فرصة العودة إلى المنافسة الرسمية بشكل تدريجي.

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“صلاة الجمعة” تحدث أزمة بين اللاعبين والرابطة

أبدى أغلب لاعبو فريق شباب بلوزداد وشباب قسنطينة تذمرهم الكبير من المسؤولين عن الرابطة المحترفة بسبب البرمجة العشوائية لمباريات البطولة. كما تسببت برمجة لقاء بين “السياربي” و”السياسي” بعد دقائق فقط من انتهاء “صلاة الجمعة” في تضييع اللاعبين فرصة الصلاة بالمساجد.

كما ظهر لاعبو “السياسي” وهم يؤدون صلاة الظهر والعصر جمع تقصير بسبب توقيت اللقاء الذي جرى بملعب الـ20 أوت 1955. والذي لا يسمح لهم بتأدية الصلاة في المسجد والالتحاق بالملعب لضيق الوقت.

ومن جانب شباب بلوزداد، قال المهاجم خير الدين مرزوقي، “رانا مسلمين وأتمنى عدم برمجة المباريات بعد صلاة الجمعة مباشرة”. و طالب مرزوقي من المسؤولين عن الرابطة بضرورة إجراء تعديلات على البرمجة.