موقع إذاعة الجزائر الدولية يتدعم بقسمين بالانجليزية والاسبانية

تدعم اليوم الخميس الموقع الرسمي لإذاعة الجزائر الدولية بقسمين باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

بهدف “تقديم برامج متعددة اللغات واستهداف أكبر عدد من الجمهور” حسب مسؤولي الموقع.

وقال مدير إذاعة الجزائر الدولية عبد القادر بوجلة أن إدراج المنصتين جاء في سياق تكاملي للبرمجة على أمواج الإذاعة الدولية.

التي توفر حصصا ومواجيز باللغات العربية الفرنسية الإنجليزية والإسبانية والتي تبث 24سا/24 سا وبتغطية هرتزية وطنية شاملة.

وأكد ان استهداف الشرائح الناطقة باللغتين الإنجليزية والإسبانية من شأنه إثراء قاعدة للتعريف بالمواضيع السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.

موضحا أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا خاصة في المجال الإقتصادي تستلزم صب الاهتمام بهذه اللغة.

مذكرا من جهة اخرى بأن اللغة الإنجليزية تفرض نفسها كونها اللغة العالمية.

وقال ان هذا التحدث يأتي في خضم برنامج التطوير الذي أطلقته الإذاعة الجزائرية لمواكبة المنافسة بين الإذاعات الدولية.

وقد تزامنت انطلاقة الصفحتان الإنجليزية والإسبانية واليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 3 مايو من كل سنة .

وستبث جميع المواجيز الإخبارية والحصص الناطقة باللغتين الإنجليزية والإسبانية على قاعدة البيانات الجديدة المخصصة لكل لغة.