موقع الحراك الإخباري يُتوج بشهادة الريادة الإعلامية

تحصل موقع الحراك الإخباري، على شهادة الريادة الإعلامية في حفل نظمته وزارة الاتصال بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء هذا التكريم، لموقع الحراك الإخباري، نظير الجودة والتميز في الحقل الاعلامي الوطني وفي مجال التخصص.

هذا وأشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم السبت، على تنظيم ندوة فكرية وطنية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

وأعلن وزير الاتصال، في كلمة له بالمناسبة، عن استحداث شهادتين تقديريتين، موجهتين للمؤسسات الاعلامية والصحفيين المتميزين، تزامنا مع احياء اليوم الوطني للصحافة.

موضحا أنه تم استحداث شهادة تقديرية “للريادة الإعلامية”، تخصص للمؤسسات الإعلامية. بالإضافة إلى “شهادة التميز الإعلامي” للصحفيين الذين تميزت أعمالهم.