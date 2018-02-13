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موقع “الليغ 2″:”فرحات ضرب عصفورين بحجر واحد هذا الأسبوع”

الرياضة
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موقع “الليغ 2″:”فرحات ضرب عصفورين بحجر واحد هذا الأسبوع”
بقلم عبد النور.حواز

عاد زين الدين فرحات لإعتلاء صدارة أفضل المُمررين في  الدرجة الثانية الفرنسية بعد إستكمال مُباريات الجولة 25 ب13 تمريرة حاسمة.

ونشر الموقع الرسمي للدرجة الثانية الفرنسية اليوم ترتيب أفضل المُمررين مع تقرير خاص يكشف تفوق “زينو” على مُنافسه المُباشر “فوسوريي”.

وأضاف الموقع أن فرحات ضرب عصفورين بحجر واحد هذا الأسبوع عندما فاز فريقه “لوهافر” على “ستاد بريست 29” بهدف وحيد.

وكذا عندما بصم على تمريرة الهدف الوحيد في اللقاء لزميله “ماتيتا” في الدقيقة 13 ليخطف بذلك صدارة أفضل المُمررين.

من لاعب فريق “ستاد بريست 29” “جوليان فوسوريي” الذي لم يستطع تقديم أي تمريرة حاسمة في لقاء الجمعة الماضي.

وكشف نفس التقرير أن فرحات خلال العشر لقاءات الأخيرة لناديه في “الليغ “2 بصم على 7 تمريرات حاسمة.

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