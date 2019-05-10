موقع انترفاكس العالمي للطاقة: “قطاع الطاقة في الجزائر سيعرف ركودا”

كشف موقع أنترفاكس العالمي للطاقة، أن قطاع الطاقةفي الجزائر سيعرف ركودا، الى غاية استقرار الأوضاع السياسية.

وأورد الموقع في مقاله الصادر اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات في الجزائر، قد تؤدي إلى نظام أكثر ديمقراطية، لكن من المرجح أن يظل قطاع الطاقة في البلاد في حالة ركود حتى يكتمل الانتقال.

وأشار الموقع، من جملة الأسباب التي تؤدي الى تدهور قطاع الطاقة بالجزائر، لحملة الاقالات التي طالت وزراء القطاع، وحتى مدير سونطراك، عبد المومن ولد قدور.

وأشارت أن هذه الأخيرة ستؤدي لا محالة الى تذبذب في القطاع، مؤكدة أن استقرار الأوضاع السياسية، هو الحل للأمثل للنجاة من الركود المحتم.