موقع بروكلين رايل الأمريكي: سلمية الحراك الجزائري دفنت آمال الحالمين بربيع آخر

قال موقع بروكلين رايل الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الجزائر تعيش حراكا تاريخيا غير مسبوق.
وحسب الموقع، فقد فاجأ الحراك الشعبي في الجزائر، معظم المراقبين ، بدءاً بأولئك الذين استعبدوا استقرار النظام.
وأكد أن الحراك الشعبي السلمي والمنظم، أثار الدهشة لدى الناس حول العالم، خاصة الذين كانوا يأملون أن يحدث “الربيع الجزائري” عاجلاً أم آجلاً.
وأضاف ” لم يفكر أحد يوما أنه بهبة شعبية سلمية، وبعد أسابيع قليلة فقط، اختفى معظم فلول النظام”.
وأورد أن الجزائر استطاعت أن تحدث تغييرا وتزيح الأوجه القديمة للنظام، دون المساس باستقرار الوطن.
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