موقع حوش الريح.. هذا ما أمر به وزير السكن

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة ميدانية للقطب الحضري 6500 مسكن “حوش الريح”.

وحسب بيان للوزارة، إستهل الوزير هذه الزيارة بمعاينة استكمال أشغال إنجاز سارية علم بطول 62 متر. تم إنجازها في المدخل الرئيسي للقطب الحضري، حاملة علمًا جزائريًا بمساحة 220 م².

وصرح الوزير على ضرورة تعميم هذه الفكرة الطيبة في الأقطاب الحضرية على المستوى الوطني كلما أتيحت الفرصة لذلك. خاصة وأن الجزائر على أبواب الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع الثورة المجيدة.

هذا، وسيتم التنسيق مع السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية البليدة لتسمية القطب الحضري 6500 مسكن بتسمية لها دلالاتها التاريخية.

ليعاين بعدها الوزير أشغال إنجاز مختلف التجهيزات العمومية بالموقع، حيث عاين مركز الأمن الحضري الذي بلغت نسبة إنجازه 65%.

وإنتقل بعدها الوزير إلى المدرسة الابتدائية والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 75%. والمتوسطة التي تعرف تقدما في الأشغال بنسبة 55%.

وكذا المجمع المدرسي الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال على مستواه 15% وثانوية تقدر نسبة تقدم أشغال إنجازها بـ 10%.

وفي الأخير، عاين الوزير أشغال إنجاز العيادة المتعددة الخدمات والتي بلغت نسبة إنجازها 65%.

وحث الوزير مؤسسات الإنجاز على ضرورة العمل بنفس الوتيرة ومضاعفة عدد العمال.

كما أسدى تعليمات لمدير التجهيزات العمومية بتسوية مستحقاتهم المالية، وأمر بانطلاق أشغال متوسطة أخرى خلال الأيام القادمة.

ومن جانب آخر، عاين الوزير أشغال تثبيت الأرضيات وكذا أشغال التهيئة الخارجية. حيث شرعت وكالة “عدل” في عملية تزفيت بعض الطرقات وكذا أشغال جدران الإسناد التي تقع على عاتقها.

أين أمر الوزير، المدير العام لوكالة “عدل” بمضاعفة العمل والإنتهاء من أشغال التهيئة في أقرب الآجال.