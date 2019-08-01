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موقع “غول” العالمي: “بونجاح قادر على صناعة الفارق دون الحاجة لزملائه”

الرياضة
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موقع “غول” العالمي: “بونجاح قادر على صناعة الفارق دون الحاجة لزملائه”
بقلم أمير بهلول

أشاد موقع “غول” العالمي بالنجم الجزائري “بغداد بونجاح” قبل مواجهة “الدحيل” في ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

وأكد موقع “غول” أن “بونجاح” قادر على صناعة الفارق دون الحاجة لمساعدة زملائه، ولذلك فإن الجميع يعتمد عليه في السد لمواجهة “الدحيل”.

كما أن تتويج “بغداد” بكأس أمم إفريقيا مع الجزائر من شأنه أن يكون حافز إضافي له في مباراة “الدحيل”.

حيث أن الهدف الرئيسي لنادي السد هذا الموسم هو تزعم “القارة الأسيوية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=683126

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