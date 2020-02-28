موقع “غول” العالمي: “محرز ضابط الإيقاع في مانشستر سيتي” !

أشاد موقع “غول” العالمي بالنجم الجزائري “رياض محرز”، بعد المباراة الكبيرة التي قدمها أمام “ريال مدريد” في دوري الأبطال.

وفي تقرير مطول، أكد الموقع العالمي المختص في كرة القدم، أن “محرز” هو ضابط الإيقاع في “مانشستر سيتي”.

النجم الجزائري رفع من نسق المباراة مع بداية الشوط الثاني وأكد لزملائه أنهم قادرون على صنع الفارق.

مراوغات رياض وانطلاقته بالكرة جعلت دفاع “ريال مدريد” يرتكب بعض الأخطاء وكان قادرا على هز شباك كورتوا في أكثر من مناسبة.

كما جاء في ذات التقرير، أنه لهذا السبب يعتبر “محرز” مفتاح تألق تشكيلة “غوارديولا” في مختلف المباريات.