موقع “غول” العالمي يشيد بـ “بن العمري”

الرياضة
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موقع “غول” العالمي يشيد بـ “بن العمري”
بقلم أمير بهلول

أشاد موقع “غول” بالمدافع الجزائري “جمال بن العمري”، الذي يرغب في مغادرة نادي “الشباب” السعودي مع نهاية الموسم.

ونشر موقع “غول” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “بن العمري.. مدافع مقاتل يستحق القتال عليه”.

وجاء أيضا في ذات التغريدة: “كلاسيكو صيفي منتظر بين النصر والهلال من أجل التعاقد مع جمال بن العمري”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=833699

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