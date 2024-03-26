موقع فلفلة بسكيكدة.. جاست ايمو وعدل تتخذان التدابير اللازمة

قام المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري جلال الدين دحماني والمدير المساعد لوكالة عدل المكلف بالتسيير العقاري ومدير الفرع الجهوي للتسيير العقاري لعنابة بخرجة ميدانية لولاية سكيكدة.

كما تم بتفقد موقع 2200 مسكن فلفلة من أجل التكفل بإنشغالات المواطنين عن قرب. ما سمح بإتخاذ بعض التدابير من أجل رفع التحفظات والتسيير الحسن للموقع.

وتأتي الزيارة في اطار البرنامج المسطر من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وفرعها عدل للتسيير العقاري الخاص بإعادة تهيئة أحياء عدل الموزعة. على مستوى القطر الوطني التابعة لبرنامج البيع بالإيجار خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.