موقع “فوت أفريك”.. مصير غامض لأموال تعويض ودية الكاميرون !

إتهم موقع “فوت أفيك” رئيس الإتحاد الجزائري السابق “محمد رواوة” بإختلاس مبلغ 8 ملايير سنتيم التي تحصلت عليها الفاف من طرف الفيفا كتعويض عن إلغاء ودية الكاميرون.

وأكد موقع “فوت أفريك نقلا عن إتحاد كرة القدم الكاميرونية أن الفاف تحصلت على تعويض 400 ألف أورو، بسبب رفض زملاء صامويل إيتو خوض المباراة الودية أمام الخضر سنة 2011.

وأكد الموقع المذكور آنفا أن مبلغ التعويض لم يمر على البنك الجزائري كتدبير قانوني “تلزم” الفاف بالقيام به.

وكشف الموقع أن المبلغ تم إرساله بين شهري ديسمبر 2011 ومارس2012، لكن لم يظهر له أثر طيلة السنوات السابقة.