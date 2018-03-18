موقع كرية: ركود تام في سوق العقار بالجزائر

قام موقع الكرية المتخصص في الإعلانات العقارية بالجزائر بإجراء دراسة حول تقلب إيجار السكنات خلال سنة 2017.

وقال لطفي رمضاني صاحب الموقع، أن الدراسة توصلت إلى وجود إستقرار في السوق خاصة في المدن الكبرى كالعاصمة ووهران.

في حين إنخفض في الولايات الأخرة من 3 إلى 10 بالمائة عن السعر الحقيقي بسبب الأزمة الإقتصادية.

مشيرا إلى أن عدد الإعلانات العقارية انخفض أين تم تسجيل 250 ألف إعلان في 2016 مقارنة بتسجيل 110 آلاف إعلان سنة 2017.

وهو ما يمثل ركودا في سوق العقار بسبب الصيغ السكنية الجديدة التي أطلقتها الحكومة والتي ساهمت في ركود البيع والإيجار.