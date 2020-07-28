موقع كووورة.. محرز سلاح السيتي في دوري أبطال أوروبا

أعد موقع “كووورة العربي” اليوم الثلاثاء تقريرا مطولا عن أبرز أسلحة مانشستر سيتي الإنجليزي في قادم مشوار الفريق في منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

الموقع المذكور أكد أن التقني الإسباني سيعتمد على 4 أسماء لتجاوز ريال مدريد وبلوغ ربع نهائي المنافسة الأعرق في القارة العجوز.

ذات المصدر أضاف أن النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” هو السلاح الأول لبيب إضافة إلى دافيد سيلفا, كيفين دي بروين ورحيم ستيرلينغ.

يذكر أن السيتي فاز ذهابا بملعب سانتياغو بيرنابيو بهدفين لهدف وحيد في انتظار موقعة العودة بعد أيام بملعب الإتحاد.