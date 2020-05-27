موقع “كووورة” يشيد بهدف آشيو التاريخي

أعد موقع “كووورة” العربي تقريرا مطولا عن أهم لحظات الفرح في تاريخ كرة القدم الجزائرية معتبرا هدف “حسين آشيو” ضد مصر من بينها.

الموقع العربي الشهير آشاد بهدف “الحرامي” معتبرا طريقة تسجيله مزيجا بين فن الكرة والجنون خاصة وأنه جاء في منافسة كأس أمم إفريقيا وضد منتخب الفراعنة العملاق.

هذا كما اعتبر كاتب التقرير هدف المنتخب الغامبي ضد السنغال في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2010 أحد أهم لحظات الفرح في تاريخ الكرة الجزائرية.

يذكر أن تعادل غامبيا مع السنغال بهدف لهدف في الجولة الآخيرة سمح للخضر ببلوغ الدور الآخير للتصفيات.