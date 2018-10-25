موقع “مانشستر إيفنينغ” يكشف سر مشاركة “محرز” كأساسي مع “السيتي” !

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” أن الجزائري “رياض محرز” أكد أنه صفقة ممتازة لـ “مانشستر سيتي” هذا الموسم بعد التألق الكبير في المباريات الأخيرة.

وأجاب الموقع الانجليزي حول سر مشاركة “محرز” كأساسي في المباريات الأخيرة، أين أكد أن “بيب غوارديولا” معجب كثيرا بأداء النجم الجزائري.

فاللاعب السابق لـ “الفوكسيس”، يصنع خطورة كبيرة كلاعب جناح والأبرز أنه يعود للدفاع ويمكنه اللعب في الوسط ويمكنه التأقلم مع خطة “غوارديولا”، ولا تهم الأهداف بقدر ما يهم الأداء الهجومي والدفاعي معا.

فتعدد مناصبه داخل أرضية الميدان والأداء الذي يتميز به جعله ركيزة أساسية في تشكيلة “غوارديولا”، خاصة أنه أضاف لمسته على طريقة لعب الفريق.

حتى إن جلس على دكة البدلاء وهو أمر وارد مع الفيلسوف الإسباني إلا أن الثقة التي منحها له “بيب” ستجعله يقدم أفضل أداء له.

وتساءل الموقع الانجليزي حول إمكانية وجود لاعب جناح بنفس مميزات “محرز” وإمكانياته الفردية.