موقع مصري:”هذه هي قرارات الفيفا بخصوص إعادة مواجهة الخضر- الكاميرون”

كشف موقع “صدى البلد” المصري عن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص إعادة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون.

كما أضاف ذات الموقع وفق مصادر من الفيفا أن لجنة الانضباط بالفيفا قررت اعتماد نتيجة المواجهة التي أقيمت يوم 29 مارس بالبليدة.

إضافة إلى توقيف الحكم بكاري بابا غاساما ل6 أشهر كاملة بسبب عدم عودته لتقنية الفيديو في بعض الحالات.

وختم المصدر، إن لجنة الانضباط قد تعلن عن قرارها الرسمي بخصوص هاته المواجهة قبل نهاية شهر أفريل الجاري.