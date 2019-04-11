موقع ميديا ديزاد يكرم أفضل مكلف بالإعلام لسنة 2018

كشف اليوم الخميس، موقع ميديا ديزاد، الستار، عن المتوجين بجائزة أفضل ثلاث مكلفين بالإعلام على المستوى الوطني لسنة 2018.

وقد عرف الحفل، حضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية، وكذا ممثلين عن بعض الوزرات.

وفاز بالمسابقة، الاولى من نوعها في الجزائر، عبد الرؤوف حموش، رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة لاتصالات الجزائر، خالد حمادي، المكلف بالاعلام بمؤسسة موبليس على التوالي، بالاضافة الى امال حاجي، من المركز الدولي للصحافة.

يذكر ان هذه المسابقة أطلقت أواخر شهر جانفي الماضي، وإستمرت لمدة شهرين، أين عرفت مشاركة أكثر من 200 صحفي، صوتوا عبر الأنترنيت لثلاث أفضل مكلفين بالإعلام، من خلال تقييم فعالية للاتصال المؤسساتي.