موقع “هوسكورد” يُحرج “غوارديولا” ويُنصف محرز

الموقع المذكور صنف “رياض محرز” كأفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لحد الآن ومنحه أعلى علامة “7.21” متفوقا على عديد النجوم.

قائد الخضر تفوق على زميله “كيفين دي بروين” الذي جاء ثانيا بعلامة 7.08 و”هيونغ مين سون” الذي جاء ثالثا بعلامة 6.99.

هذا بينما تحصل أفضل لاعب إفريقي “ساديو ماني” على علامة 6.90 في المركز الرابع وحل خامسا “نيكولاس بيبي” ب6.86.

