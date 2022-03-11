موقع وزارة العدل على تويتر يتعرض لقرصنة من طرف مغربيين

تعرض موقع وزارة العدل على تويتر اليوم الجمعة لعملية قرصنة من طرف مغربيين.

وأضافت الوزارة في بيان لها، كل المنشورات التي تنسب للجزائر وتسيء إلى مواقفها الدولية لاعلاقة لها بالموقع الرسمي للوزارة.

كما أكدت الوزارة على أنها ستـرفع دعوى قضائية ضد هذا الهجوم السيبرياني الذي يستهدف مؤسسة رسمية في الجزائر.

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