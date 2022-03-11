موقع وزارة العدل على تويتر يتعرض لقرصنة من طرف مغربيين
تعرض موقع وزارة العدل على تويتر اليوم الجمعة لعملية قرصنة من طرف مغربيين.
وأضافت الوزارة في بيان لها، كل المنشورات التي تنسب للجزائر وتسيء إلى مواقفها الدولية لاعلاقة لها بالموقع الرسمي للوزارة.
كما أكدت الوزارة على أنها ستـرفع دعوى قضائية ضد هذا الهجوم السيبرياني الذي يستهدف مؤسسة رسمية في الجزائر.
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عبد الرشيد طبي يُستقبل من طرف نظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني
إستُقبل عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام اليوم الإثنين من طرف نظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وخلال اللقاء تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
ووقع أمس عبد الرشيد طبي على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي، بين وزارة العدل والنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.
وهذا على هامش زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي إلى السعودية، أيام 6 و7 و8 مارس 2022.
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تم اليوم الأحد، التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي، بين وزارة العدل والنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي إلى المملكة العربية السعودية، أيام 6 و7 و8 مارس 2022.
وثمن الوزير، في كلمة له بهذه المناسبة، هذا الإنجاز المشترك المتمثل في التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة للمملكة العربية السعودية. كما اعتبر الوزير أن هذه المذكرة، مكسبا حقيقيا للجانبين.
وأكد الوزير، أن مذكرة التفاهم، ستعزز أواصر التعاون بين الطرفين. وتؤسس لتعاون ناجع من شأنه مضاهاة التطور السريع للإجرام بمختلف أشكاله.
كما أن مذكرة التفاهم هذه-يضيف الوزير- لبنة جديدة مكملة للأطر الدولية المتفق عليها من قبل الجزائر والمملكة العربية السعودية. وبالأخص اتفاقية الرياض العربي للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم لعام 2013.