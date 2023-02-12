موقع وكالة الأنباء الجزائرية يتعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، في بيان لها اليوم الأحد، تعرض موقعها الالكتروني بنسخه متعددة اللغات منذ ساعات لسلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة، والتي تستهدف اختراقه مما دفع إلى حجبه مؤقتا.

أوضح بيان وكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذه السلسلة من الهجمات الحادة اتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهويني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا.

كما سمحت لتدابير والأنظمة التقنية للوكالة -يضيف بيان وأج-، بصد هذه السلسلة الهجمات الحادة التي مازالت متواصلة والحيلولة دون تمكن الإختراق السيبراني من بلوغ قاعدة البيانات.

ونوهت وكالة الأنباء الجزائرية بأن موقعها الإلكتروني بنسخه الناطقة باللغتين الوطنيتين وبلغات أجنبية يتعرض منذ فترة إلى هجمات سيبرانية متفاوتة الحدة، مسيرة من معظم المصادر الجغرافية المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تندرج في إذار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا .

وختمت الوكالة بأن هذه الهجمات السيبرانية تزداد حدة غداة المواقف والقرارات المصيرية على غرار تلك التي اتخذتها الدولة انسجاما ومبادئها تجاه القضايا الوطنية، الإقليمية والدولية والمرافقة لوكالة الأنباء الجزائرية لهذا النهج.