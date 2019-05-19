موقع “ڤـول” العالمي: “محرز.. رجل الألقاب” !

أشاد موقع “ڤـول” العالمي بالنجم الجزائري “رياض محرز” بعد فوزه بكل الألقاب المحلية الممكنة مع “مانشستر سيتي” في أول موسم له مع “السيتيزن”.

ونشر الحساب الرسمي للموقع عبر التويتر: “محرز.. رجل الألقاب وفخر العرب الحقيقي”.

وأيضا: “فخر العرب يعود إليكم ببطولة جديدة، الجزائري يتوج بجميع الألقاب المحلية في أول مواسمه مع مانشستر سيتي”.

وفي ذات التغريدة: “للتاريخ يا ولد محاربي الصحراء”.

فخر العرب يعود لكم من جديد ببطولة أخرى !

🇩🇿 الجزائري رياض محرز يُتوج بجميع الألقاب المحلية في أول موسم له مع مانشستر سيتي : 🔹الدوري الإنجليزي🏆

🔹كأس الرابطة الإنجليزية 🏆

🔹كأس الدرع الخيرية 🏆

🔹كأس الاتحاد الإنجليزي 🏆 لـلـــتــــــاريخ يا ولد محاربي الصحراء @Mahrez22 👏 pic.twitter.com/WerXawPue7 — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 18, 2019