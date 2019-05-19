موقع “ڤـول” العالمي: “محرز.. رجل الألقاب” !

أشاد موقع “ڤـول” العالمي بالنجم الجزائري “رياض محرز” بعد فوزه بكل الألقاب المحلية الممكنة مع “مانشستر سيتي” في أول موسم له مع “السيتيزن”.
ونشر الحساب الرسمي للموقع عبر التويتر: “محرز.. رجل الألقاب وفخر العرب الحقيقي”.
وأيضا: “فخر العرب يعود إليكم ببطولة جديدة، الجزائري يتوج بجميع الألقاب المحلية في أول مواسمه مع مانشستر سيتي”.
وفي ذات التغريدة: “للتاريخ يا ولد محاربي الصحراء”.
فخر العرب يعود لكم من جديد ببطولة أخرى !
🇩🇿 الجزائري رياض محرز يُتوج بجميع الألقاب المحلية في أول موسم له مع مانشستر سيتي :
🔹الدوري الإنجليزي🏆
🔹كأس الرابطة الإنجليزية 🏆
🔹كأس الدرع الخيرية 🏆
🔹كأس الاتحاد الإنجليزي 🏆
لـلـــتــــــاريخ يا ولد محاربي الصحراء @Mahrez22 👏 pic.twitter.com/WerXawPue7
— جول العربي – Goal (@GoalAR) May 18, 2019
"رجل الألقاب وفخر العرب الحقيقي" 🏆
تعرف على أبرز ردود الأفعال على مشاركة رياض محرز في تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي👇
— جول العربي – Goal (@GoalAR) May 18, 2019
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