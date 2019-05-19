موقع “ڤـول” العالمي: “محرز.. رجل الألقاب” !

الرياضة
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موقع “ڤـول” العالمي: “محرز.. رجل الألقاب” !
بقلم أمير بهلول

أشاد موقع “ڤـول” العالمي بالنجم الجزائري “رياض محرز” بعد فوزه بكل الألقاب المحلية الممكنة مع “مانشستر سيتي” في أول موسم له مع “السيتيزن”.

ونشر الحساب الرسمي للموقع عبر التويتر: “محرز.. رجل الألقاب وفخر العرب الحقيقي”.

وأيضا: “فخر العرب يعود إليكم ببطولة جديدة، الجزائري يتوج بجميع الألقاب المحلية في أول مواسمه مع مانشستر سيتي”.

وفي ذات التغريدة: “للتاريخ يا ولد محاربي الصحراء”.


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