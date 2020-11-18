موقع “ڤول” العالمي: “محرز.. ساحر العرب”

الرياضة
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موقع “ڤول” العالمي: “محرز.. ساحر العرب”
بقلم أمير بهلول

تتواصل الإشادة بالنجم الجزائري “رياض محرز” من مختلف المواقع الرياضية العالمية بعد تألقه مع الخضر.

ونشر موقع “ڤول” العالمي تغريدة عبر  الحساب الرسمي في “التويتر” مشيدا بـ “محرز”:

“مبدع.. ماهر وقناص.. رياض محرز يتحكم في الكرة كما لو أنه ساحر يحرك الخيوط ببراعة أمام أعين الجميع”.

وقام نادي “مانشستر سيتي” بإعادة نشر هذه التغريدة في إشارة واضحة أن ما يفعله رياض خارق للعادة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=922264

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