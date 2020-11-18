موقع “ڤول” العالمي: “محرز.. ساحر العرب”

تتواصل الإشادة بالنجم الجزائري “رياض محرز” من مختلف المواقع الرياضية العالمية بعد تألقه مع الخضر.
ونشر موقع “ڤول” العالمي تغريدة عبر الحساب الرسمي في “التويتر” مشيدا بـ “محرز”:
“مبدع.. ماهر وقناص.. رياض محرز يتحكم في الكرة كما لو أنه ساحر يحرك الخيوط ببراعة أمام أعين الجميع”.
وقام نادي “مانشستر سيتي” بإعادة نشر هذه التغريدة في إشارة واضحة أن ما يفعله رياض خارق للعادة.
مُبدع وماهر وقناص 🧙♂️
رياض محرز يتحكم بالكرة كما لو أنه ساحر يحرك الخيوط ببراعة أمام أعين الجميع 👑🇩🇿 pic.twitter.com/LhAbHBDfd7
— جول العربي – Goal (@GoalAR) November 17, 2020
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