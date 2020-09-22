موقع “ڤول” العالمي: “هذا ما ينتظره “محرز” هذا الموسم” !

كشف موقع ” ڤـول ” العالمي في تقرير مطول، أن النجم الجزائري “رياض محرز”، مطالب بأخذ خطوة أخرى نحو الأمام.

وجاء في ذات التقرير، أن “محرز” مطالب بالعمل أكثر من أجل المشاركة بانتظام في تشكيلة “بيب غوارديولا”.

فالنجم الجزائري سيجد منافسة كبيرة من طرف “توريس” المستقدم الجديد وحتى “فودين” الذي يمكنه اللعب كجناح.

كما أن “غوارديولا” مطالب بمنحه الثقة الكاملة مثلما فعل الموسم الماضي معه وأن يشركه في المباريات الكبيرة.

وأكدت أن النقاد في إنجلترا، أن أداء “محرز” الموسم الماضي لن يشفع له هذا الموسم فعليه بذل مجهودات أكبر للمشاركة كأساسي.

يذكر أن “رياض” كان حبيس دكة البدلاء في أول مباراة لـ “السيتي” وهو الذي عاد منذ أسبوع فقط للتدريبات.