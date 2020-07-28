موقع “ڤول”: “ماندي على أعتاب البريميرليغ”

كشف موقع ” ڤول” العالمي أن النجم الجزائري “عيسى ماندي”، على أعتاب “البريميرليغ” والانضمام لنادي “ليفربول”.

وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للموقع العالمي: “نجم عربي جديد على أعتاب البريميرليغ”.

“عيسى ماندي قد يكون صفقة ليفربول المنتظرة خلال سوق الانتقالات الصيفية”.

“المدافع الجزائري يتبقى بعقده مع ريال بيتيس موسم واحد فقط”.

يذكر أن الصحف الإنجليزية، كانت قد أبرزت اهتمام كل من “نيوكاستل” و”ليفربول” بخدمات مدافع الخضر.