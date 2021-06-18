موقع 2000 مسكن عدل بالبويرة.. زيتوني يأمر بالإنتهاء من جميع الأشغال قبل 28 جوان

قام مساء الخميس، فيصل زيتوني، المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. بزيارة عمل وتفقد لموقع 2000 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار بالبويرة.

وتهدف الزيارة للإطلاع على سير الأشغال التي توشك على الإنتهاء. حيث رافقه فيها كل من مدير مشاريع عدل البويرة ومديرة التعمير والهندسة المعمارية بولاية البويرة. واستمع المدير إلى عرض عن سير الأشغال بمختلف مواقع عدل بتراب البويرة. قدمه مدير مشاريع عدل بالولاية، حيث حث على المتابعة الدورية للأشغال.

وبخصوص موقع 2000 مسكن عدل، فقد ألزم المدير العام مختلف الشركات المكلف بالأشغال بموقع 2000 مسكن عدل. الإنتهاء من جميع الأشغال قبل 28 جوان المقبل. التأكيد على رفع الأتربة المتبقية من أشغال البناء وتنظيف الموقع كاملا. التنسيق مع مصالح سونلغاز من أجل توصيل الموقع بالكهرباء والإنتهاء من أشغال تركيب العدادات قبل الآجال المتفق عليها.

كما ألزم مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية في المواعيد حددها المدير العام. هذا فقد إلتزمت مصالح الجزائرية للمياه للإنطلاق في تركيب عدادات الماء.

للإشارة فإن زيتوني قد أمر المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع. بزيارة متابعة للأشغال بمواقع صيغة البيع بالإيجار بوهران مسرغين. من اجل الاطلاع على سير الأشغال ومعالجة النقائص ميدانيا .

وتأتي هذه الزيارات المتتالية للمواقع التي توشك على الانتهاء. من أجل تفادي التأخر ومعالجة النقائص مع مختلف المصالح والمديريات التي تشترك في أشغال. وذلك بهدف تفادي التأخير في التسليم وضمان تسليم سكنات مكتملة من جميع الحاجيات قاطينيها.